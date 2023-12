Genova | fermata la banda che ha svaligiato le case a Natale | gli attrezzi da scasso erano fai da te

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ladri professionisti in trasferta autori dei numerosi furti commessi in questo periodo natalizio a. Finora, però, sono stati solo denunciati per ricettazione in concorso. In attesa dei riscontri che sta cercandola squadra mobile per far scattare le misure cautelari. Le volanti della polizia s