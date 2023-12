Genoa | l'ex Inter Puscas richiesto in B

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il futuro prossimo di Georgepotrebbe essere in Serie B. L'attaccante rumeno del, riscattato in estate dal Reading per quasi 4...

La probabile formazione di Simone Inzaghi per Genoa-Inter , partita valida per la 18ª giornata di Serie A, in programma venerdì 29 dicembre alle ore ... (inter-news)

Pruzzo in vista di Genoa-Inter ha espresso la sua opinione riguardo la difficoltà di affrontare i rossoblù. L’ex calciatore ne ha parlato in un ... (inter-news)

Commenta per primo Proseguono gli allenamenti dell'ad Appiano Gentile in vista dell'ultimo impegno del 2023, la squadra di Simone Inzaghi sarà di scena al Ferraris contro ilper la 18ª giornata di Serie A (venerdì 29 dicembre, ore 20.Venerdì 29/12 h. 20.45 Arbitro : Doveri Assistenti : Bercigli - Perrotti Quarto ufficiale : Piccinini VAR : Irrati AVAR : Miele LAZIO - FROSINONE Venerdì 29/12 h. 20.45 Arbitro : ...