Genoa-Inter venerdì 29 dicembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Prosegue il conto alla rovescia per Genoa-Inter, match delle ore 20.45 per la diciottesima giornata di Serie A. Ordine , a Radio Radio – Lo Sport, va ... (inter-news)

: diretta tv e streaming, match valido per il 18° turno del campionato di Serie A, è in programma allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 20.45 e sarà visibile in ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A:44 punti; Juventus 40; Milan 33; Bologna 31; Fiorentina 30; Roma 28; Napoli 27; Atalanta 26; Lazio e Torino 24; Monza 21; Lecce 20;e Frosinone 19; Sassuolo ...Genoa - Inter: ecco le formazioni ufficiali della sfida della diciottesima giornata di Serie A 2023/24 in programma alle 20.45.Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così in vista di Genoa-Inter di questa sera ...