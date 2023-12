Genoa-Inter | Inzaghi recupera pezzi! Un big sarà convocato – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)in arrivo. Archiviate le feste di Natale, l’si prepara per la trasferta a Marassi.lavora per sistemare al meglio le assenze. Rientra Dumfries, spiega Tuttosport. RIENTRO – Le feste natalizie sono passate con la Beneamata in testa alla classifica. Adesso è tempo di pensare a. Ieri, Denzel Dumfries – dopo gli allenamenti della vigilia – ha dato un primo segnale positivo. L’olandese infatti, assente dallo scorso 3 dicembre per l’infortunio contro il Napoli,quasi sicuramenteper la trasferta in Liguria per poi partire dalla panchina, spiega Tuttosport. Per quanto riguarda invece Lautaro Martinez e Federico Dimarco, il rientro slitta all’Epifania nella gara contro il Verona. Simone ...