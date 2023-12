Genoa-Inter | Gilardino recupera Retegui! Ballottaggio in attacco

Genoa-Inter - Inzaghi conferma i suoi? La probabile formazione La probabile formazione di Simone Inzaghi per Genoa-Inter, partita valida per la 18ª giornata di Serie A, in programma venerdì 29 dicembre alle ore ... (inter-news)

Genoa-Inter - la probabile formazione di Inzaghi. Conferme La probabile formazione di Simone Inzaghi per Genoa-Inter, partita valida per la 18ª giornata di Serie A, in programma venerdì 29 dicembre alle ore ... (inter-news)

Genoa-Inter (venerdì 29 dicembre 2023 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici Il Genoa affronta la capolista nelle migliori condizioni emotive e la squadra di Gilardino dopo le sconfitte di misura contro Lazio e Monza ha ... (infobetting)

Bisseck cambia i piani di Inzaghi : la formazione prevista in Genoa-Inter Bisseck è il titolare che non ti aspetti e in Genoa-Inter probabilmente non cambierà questo status. I piani di Inzaghi in vista della prossima ... (inter-news)

Genoa-Inter - Inzaghi recupera pezzi! Un big sarà convocato – TS Genoa-Inter in arrivo. Archiviate le feste di Natale, l’Inter si prepara per la trasferta a Marassi. Inzaghi lavora per sistemare al meglio le ... (inter-news)