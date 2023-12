Genoa | ai dettagli per Zanoli | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Ilè pronto a chiudere per Alessandro, un rinforzo sulla destra come nelle richieste di Gilardino Ilè pronto a chiudere per Alessandro, un rinforzo sulla destra come nelle richieste di Gilardino. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’esterno del Napoli è vicinissimo al ritorno in Liguria dopo aver giocato nella Sampdoria nel finale della scorsa stagione. Mancherebbero soltanto ie l’ok degli azzurri per completare l’operazione.