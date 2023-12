Gbr Tech | il content creator che risolve i nostri problemi con la tecnologia

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nome: BiagioCognome: GabrieleCittà: Gioia Del Colle (Bari)Piattaforme: Instagram, Facebook, YouTube, TikTokCategoria:Chi è GbrLa sua passione per lanasce nel 2013, quando il giovanissimo Biagio riceve dai genitori il suo primo smartphone. Il dispositivo aveva scarsi requisiti – “laggava in una maniera impressionante”, racconta lui stesso nella scheda “Conosciamoci” delle storie in evidenza – per cui sin da subito sentì l’esigenza di migliorarne le prestazioni. Biagio Gabriele ha un diploma da tecnico informatico, ma tiene a precisare che non sono stati i suoi studi a formare la sua conoscenza, quanto la passione e l’esperienza. Con l’interconnessione sempre più presente e l’avvento delle reel con i vari trend fatti di contenuti veloci e di impatto immediato, è nato Gbr. Nella sua ...

DE NEEF Steven BEL ISRAEL PREMIER(AUS). 131 BERWICK Sebastian AUS 132 CLARKE Simon AUS 133 ...POZZOVIVO Domenico ITA 136 RICCITELLO Matthew USA 137 SCHMIDT Mads Wurtz DEN 138 WILLIAMS Stephen...... Bora - Hansgrohe (Ger), EF Education - Easypost (Usa), Groupama - FDJ (Fra), Ineos Grenadiers ()... Wild - card: Israel - Premier(Isr), Uno - X Pro Cycling Team ...The No. 1 Nebraska volleyball team hosted the Sweet Sixteen match against No. 12 and fifth-seeded Georgia Tech on Thursday afternoon. The Huskers swept the Yellow Jackets (25-11, 25-16, 25-21) in ...Iscriviti gratuitamente al servizio per ricevere la nostra newsletter quotidiana con le notizie del giorno. Oppure accedi al tuo account Medikey per consultare i contenuti a te riservati ACCEDI ...