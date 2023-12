Garibaldi non ci sta | le parole di Giuseppe

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF2023non ci sta: ledel concorrente del reality di Canale5 presentato da Alfonso Signorini fanno il giro del web!NON CI STA E SI SCAGLIA CONTRO CHI GLI DA’ DEL BURATTINAIO-, riferendosi a Beatrice Luzzi, amatissima concorrente del GF, ha detto: “Ma che burattinaio sono io qui dentro? Sono uno come lei, un concorrente normale. Al massimo se c’è stata una che ha giocato è stata lei e l’ha fatto con i miei sentimenti che erano ...