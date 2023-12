Garibaldi e Beatrice? Me la ingoio tutta | GF fuoricontrollo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Si apre oggi “Capri Hollywood 2023” che sarà dedicata al leggendario attore Marcello Mastroianni che nel 2024 compirebbe 100 anni. All'artista amato ovunque nel mondo saranno dedicati diversi eventi: la proiezione speciale del film “Maccheroni” di Ettore Scola, la Mostra dell'artista (pittore e scultore) B. Zarro, la Mostra fotografica del mitico “Re dei paparazzi” Rino Barillari. L'evento organizzato dall'Istituto Capri nel Mondo è promosso col sostegno del MiC (Dg Cinema), della Regione Campania con il patrocinio della Croce Rossa Italiana, Nuovo Imaie e l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Il tutto sotto l'attenta direzione del grande Pascal Videdomini. Tra gli “Special Screenings” in corsa per l'Oscar, figurano: in anteprima italiana “All of Us Strangers” di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal, Claire Foy e Jamie Bell. “May December” di Todd Haynes con Natalie ...