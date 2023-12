Gallarate | spogliava le pazienti e le fotografava con la scusa della visita | radiologo accusato di violenza sessuale

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Un tecnicoin servizio a, in provincia di Varese, è stato denunciato con l’accusa diai danni di una giovane paziente durante un esame medico. Secondo le prime indagini condotte dalla Questura e dalla Procura di Busto Arsizio, lo scorso giugno la giovane si è presentata presso la struttura sanitaria per una radiografia alla caviglia. La ragazza ha raccontato che il tecnico le ha chiesto di spogliarsi dei pantaloni, rimanendo solamente in mutande, e spiegandole che i vestiti avrebbero potuto compromettere l’esito dell’esame. Successivamente, le ha ordinato di abbassare le mutande, precisando che avrebbe eseguito degli accertamenti alla zona del femore. Ma non solo. La scoperta Unache ha provocato un grande disagio alla giovane che, però, in quel ...

