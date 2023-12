Furti nella Notte di Natale | Rubati anche Panettoni e Regali sotto gli Alberi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) L'Aquila - La valle Peligna si sveglia con l'amara sorpresa dicompiutidi, quando cinque abitazioni sono state prese di mira dai ladri, dimostrando che il periodo festivo non ferma l'attività criminale. Le case colpite si trovano a Pratola Peligna, a Castel Di Ieri (con ben due colpi denunciati ai carabinieri), a Castelvecchio Subequo e a Navelli. Oltre ai consueti obiettivi come soldi e gioielli, i ladri hanno dimostrato di non risparmiare neppure i festeggiamenti natalizi, rubando, bottiglie di spumante e addirittura diversiche erano stati accuratamente sistematiglidi. La scia diha destato preoccupazione ...

Colpi in via Masaccio, piazza del Mercato Nuovo e via della Mosca. In Borgo Ognissanti monta la protesta (247.libero)

Bergamo tra le 10 province in Italia per Furti in farmacia e attacchi ai bancomat delle poste , secondo il Rapporto Intersettoriale sulla Criminalità ... (bergamonews)

...di guardia per via del susseguirsi ditipico delle festività natalizie, quando le case vengono 'liberate' per più ore dai proprietari tra spese extra e adunate dai parenti. Soprattutto...Così,nostra città, non solo paghiamo una delle tariffe Tari più elevate d'Italia, ma il vero ... una delle capitali italiane del crimine per numero di denunce die rapine. Ed eccoci al ...Un furto nella notte tra Natale e Santo Stefano al bar Freedom di Coreno Ausonio. Malfattori hanno messo a soqquadro il locale portando via denaro contante all'interno delle slot e ...Ladri di “oro rosso” a Paternò dove ignoti hanno rubato i cavi della cabina elettrica che alimenta la pubblica illuminazione nel rione Ardizzone.