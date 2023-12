Fuori dal coro | stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni

...la storia di Stefano è diventata nel tempo sempre più popolare a partire500 e le sue presunte reliquie cominciarono ad essere presenti in diverse chiese, in testa la Basilica di San Paolo...Le drammatiche riprese sono state diffuseDaily Mail e mostrano il momento esatto in cui l'onda anomala si abbatte sulla nave che, a causa della furia dell'onda e del conseguente black out a ...Il 2023 ha visto arrivare diversi ban per le e-bike e i monopattini elettrici, soprattutto in sharing: speriamo che il 2024 sia un anno migliore.L’agente di Kenan Yildiz in una recente intervista ha svelato un curioso retroscena sul suo assistito alla Juventus. La Juve si gode Kenan Yildiz dopo il gol contro il Frosinone. Massimiliano Allegri, ...