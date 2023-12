“Fumo | bevo | non faccio il botox e sono molto sexy a 69 anni Ecco i miei 10 segreti per voi” | l’ex direttrice di Vogue Paris Carine Roitfeld racconta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Quante volte ci si è chiesti se fosse possibile darsi ai vizi, evitare punturine di bellezza e essere comunquee belle non più a 20? Ebbene, si può. Fermo restando che la genetica ha un ruolo importante nel mantenimento di una bellezza naturale, le parole di(exdi) al Daily Maildiventate virali in pochissimo tempo., 69, è “una ragazzina” e, assicura, “, nonuso di”. Non solo. Al tabloid britco ha anche fornito dieciper mantenersi così in forma. Le ditail vostro migliore ...

Ha detto: "None nonpiù e non inseguo più le donne. Sono loro che inseguono me!" Il progetto GEHA. Il Genetics of Healthy Aging, avviato nel 2004 sulla scorta degli studi del gruppo di ...Inoltre, al contrario di quanto possano pensare in molti, la cantante è tutt'altro che trasgressiva e spregiudicata: 'Non, non, non mi drogo... Esco solo quando devo lavorare. Sono molto ...Dati preoccupanti anche per il consumo di alcolici e per la sedentarietà. Così crescono i casi di diversi tipi di cancro. Cattive abitudini diffuse anche fra le ragazze ...Buongiorno, volevo un consulto da voi. Mi chiamo Lucia, ho 25 anni e non bevo e non fumo. Sono circa 2 mesi che mi succede una cosa strana. Di notte, quando mi distendo nel letto, il mio battito ...