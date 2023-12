Frosinone | Reinier torna in gruppo Differenziato per Lirola

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Continua in casala preparazione in vista della sfida che vedrà i giallazzurri far visita venerdì sera alla Lazio allo stadio Olimpico. La squadra ha svolto presso la “Città dello Sport” di Ferentino una seduta basata su attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e calci piazzati. Èto a lavorare con ilper. Terapie per Oyono e Baez. SportFace.

Continua la preparazione in vista della gara contro la Lazio.- Continua in casala preparazione in vista della sfida che vedrà i giallazzurri far visita venerdì sera alla ...Commenta per primo Arrivano buone notizie per ildi Eusebio Di Francesco in vista del match contro la Lazio. Nel giorno di Santo Stefano, ... Differenziato pere Lirola. Terapie per ...Poco più di 48 ore e la Lazio tornerà in campo all'Olimpico per l'ultima gara dell'anno. La squadra di Sarri se la vedrà contro il Frosinone di Di Francesco, ...Continua la preparazione in vista della gara contro la Lazio.FROSINONE (ITALPRESS) - Continua in casa Frosinone la preparazione in vista della ...