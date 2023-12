Frosinone | Reinier torna in gruppo Differenziato per Lirola | terapie per Oyono e Baez

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Il, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi in vista della Lazio Il, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi in vista della Lazio. PAROLE – «Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita contro la Lazio. Attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e calci piazzati, questo il programma odierno. Inperper. Domani pomeriggio in programma la rifinitura sempre a Ferentino».

Il motivo Il rientro in gruppo didopo l'infortunio subito contro il Milan. L'allenatore ... Verso Lazio -: il punto sui biancocelesti Di certo Sarri non ha ricevuto dei regali per ...Continua in casala preparazione in vista della sfida che vedrà i giallazzurri far visita venerdì sera alla ... È tornato a lavorare con il gruppo. Differenziato per Lirola. Terapie per ...L'allenatore dei gialloblù deve fare i conti con l'infermeria, ma anche Sarri dovrà rinunicare ad alcuni big: il report in vista della sfida ...Verso la Lazio, il Frosinone prepara la sfida: il report dell’allenamento per i giallazzurri, prossimi avversari della Lazio Mattinata di allenamento per il Frosinone di Di Francesco, prossima avversa ...