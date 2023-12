Frontale ambulanza-pullman | 4 morti a bordo del mezzo della Croce Rossa

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Una terribile tragedia si è consumata oggi pomeriggio sulla strada statale 73 bis, nella galleria "Cu Gulino", nei pressi di Urbino. Un violento scontrotra un autobus e un'ha provocato la morte di quattro persone adell', che è andata in fiamme dopo l'impatto. Le vittime, tre operatori dell'e il paziente trasportato, non hanno purtroppo potuto essere salvate. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per gestire la viabilità in sicurezza e per consentire la riaperturastatale nel più breve tempo possibile.L'incidente ha coinvolto anche un gruppo di bambini, con età compresa tra i 3 e gli 8 anni, a ...