Francia | Fassino | ' Delors architetto appassionato dell' Europa'

...più quando il governo dispone di due strumenti - il Trattato Italo - francese del Quirinale e il Piano di Azione Italo - tedesco - sottoscritti dal nostro Paese proprio per realizzare cone ...... ovvero circa 2,5 milioni, tassati in), con un calo rispetto al 2021 quando dichiarò 6,3 ... 'Non uno stipendio d'oro', sostenne l'estate scorsa il dem Pieroin Parlamento facendosi ...L'onorevole Meloni nell'Unione europea non ha mai creduto. Da premier ha adottato una linea ambigua ed equivoca che non ha fugato le diffidenze di molte ...Il parlamentare più ricco del 2023 è il senatore Matteo Renzi, che ha guadagnato quest’anno 3 milioni e 217 mila euro, circa 600mila euro in più del 2022. Il leader di Italia Viva ha così superato il ...