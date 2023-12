Francia | arrestato l’uomo che ha massacrato la sua famiglia | soffriva di problemi psichiatrici

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Durante la sera di Natale, Noè Befania Efete, di origine haitiana e nato in, si sarebbe rifugiato a casa dei genitori non lontano da Parigi dopo aver ucciso sua moglie e i suoi figli.avrebbe poi atteso nell’abitazione l’arrivo della polizia allertata dai parenti, senza opporre resistenza all’arresto. Oggi è attesa l’autopsia sui L'articolo proviene da Il Difforme.

Orrore in Francia dove un’intera famiglia è stata massacrata. Autore della strage in cui hanno perso la vita quattro bambini e la madre , avvenuta a ... (lanotiziagiornale)

(Adnkronos) - Dramma nel giorni di Natale in Francia . Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) - Dramma nel giorni di Natale in Francia . Una donna e i suoi quattro figli piccoli sono stati trovati morti in un appartamento a Meaux ... (liberoquotidiano)

L'hanno ribattezzata la 'strage di Natale' , una tragedia che ha letteralmente scioccato lache si interroga ancora come sia potuta succedere una cosa del genere. Un uomo di 33 anni ......, omicidio in casa: madre e 4 figli trovati morti.il padreROMA, 27 DIC - L'uomo, un 43enne di origini georgiane, nel dicembre 2022 era già stato arrestato per maltrattamenti alla stessa donna. L'epilogo della vicenda iniziata lo scorso anno, la sera del 25 d ...Nell'inverno del 1897 a Coligny, in Francia, viene ritrovato l'unico calendario celtico giunto sino a noi e databile intorno al 50 d.C. (ANSA) ...