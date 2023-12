Francesco Totti | like al post di Ilary Blasi | spunta la reazione di Noemi Bocchi

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Non sembra finire qui la telenovela traed. C’è un piccolo episodio che ha dato fastidio aA Natale come vuole la tradizione “si diventa tutti più buoni” e quanto pare, si è ammorbidito nei confronti di. L’ex numero 10 della Roma, non si è incontrato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La showgirl, infatti, ha preferito restare a Roma per le feste insieme ai suoi tre figli, Cristian , Chanel e la piccola Isabel , nati dal matrimonio con l'ex marito. Nei giorni ...Poteva essere un segno di pace tra Ilary Blasi e, e invece è stata una ditata di troppo. Anzi, due. Blasi si è concessa una cena di Natale insieme alle sue amiche. Alessia Solidani , la sua inseparabile parrucchiera, Michela ...Francesco Totti ha festeggiato la Vigilia di Natale in montagna a Montecarlo con la nuova compagna Noemi Bocchi e i suoi figli e i figli avuti dalla ...Ilary Blasi ha festeggiato il Natale con le amiche. Look elegante per la conduttrice, con cappotto lungo e borsa griffata ...