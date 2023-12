Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina | il Comune di Napoli si costituirà parte civile nel processo

Tempo di lettura: 3 minutiMusica neomelodica a tutto volume, una pizza e qualche passo di danza, come se sulla loro coscienza non pesassero reati ... (anteprima24)

C’è anche il presunto killer di Francesco Pio Maimone tra i tre giovani detenuti nel carcere di Terni scoperti in possesso di un microcellulare ... (2anews)

La diretta social è stata segnalata dagli agenti alla questura di Terni. I partecipanti alla festa in carcere sono stati identificati e denunciati (ilgiornale)

Video su TikTok dal carcere - nel video anche il presunto killer di Francesco Pio Maimone. Ritrovato un microcellulare

In carcere per aver sparato e ucciso, secondo gli inquirenti, un ragazzo sul lungomare di Napoli, dalla cella trasmetteva video su Tik-Tok in cui ... (ilfattoquotidiano)