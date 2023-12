Francesca Ferragni | la vacanza con il marito finisce nella bufera

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Ma che ca**o fai”., lacol– Dopo il caso del pandoro, gli occhi continuano a essere puntati su tutta la famiglia della bionda imprenditrice. Mentre Chiara continua a restare in silenzio in seguito all’ormai celebre video di scuse, le persone a lei più vicine sono tornate a pubblicare sui social. Nelle ultime ore la sorellaè finita però. Ecco cos’è accaduto… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Chiara, quanto perde ogni giorno: le cifre in fumo Leggi anche: Caso, interviene lo psichiatra: quali gli effetti : cos’è ...