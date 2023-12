FOTO Conferita la cittadinanza italiana a Piotr Zielinski

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Zieli?ski è ufficialmente un cittadino Italiano ed ha scelto la nostra bellissima fascia costiera come residenza durante la sua esperienza da calciatore del Napoli”. Lo scrive, sui social, il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi. “Non lo nascondo, mi sono emozionato ed è stato un onore consegnare laad un cittadino giuglianese che ci riempie di orgoglio”, aggiunge il primo cittadino parlando della cerimonia che si è svolta oggi nella sede del Comune di Giugliano, al corso Campano. “Forza campione, da questo momento sei ufficialmente un cittadino italiano e Giugliano sarà sempre casa tua”, conclude Pirozzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

