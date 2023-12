FOTO ? Esposito non perde le speranze | «Un augurio per il 2024!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Sebastianocontinua a segnare con la sua Sampdoria. Il prestito Inter, ieri sera, ha segnato il gol del definitivo pareggio col Bari. SPRONA ?sta trovando parecchia continuità alla Sampdoria. Ieri col Bari, nel boxing day della Serie B, ha realizzato il suo quinto gol nelle ultime sette partite. Decisiva la rete firmata ieri sera a Marassi per il definitivo pareggio della Sampdoria. Su Instagram, il giocatore in prestito dall'Inter ci crede e sprona la sua squadra: «Sappiamo che dobbiamo fare ancora di più, vogliamo fare ancora di più. Partendo da qui, dalla nostra voglia, dalla nostra reazione e dalle nostre qualità. Ecco il nostroper il prossimo anno». Sicuramente la sua miglior esperienza in prestito.