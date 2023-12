Forza Italia | Tajani | “Nei prossimi giorni altri ingressi in Parlamento | Europa e nelle regioni Attacchi dal giornale della sinstra non ci spaventano”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “Ci saranno nuovinei, a livello parlamentare, regionale ed europeo. Tutta questa nostra presenza, aver raggiunto 100mila iscritti, il ruolo da protagonistipoliticana, evidentemente da fastidio a qualcuno, registriamodalle forze di sinistra, dai 5stelle e dal maggiordi riferimento per la sinistra, il che dimostra che godiamo di ottima salute. Forse per aumentare le copie ed evitare l’emorragia che arriva da quelpensano di intimorirci con. Più lo fanno e più ci rafno. Noi andremo avanti per la nostra strada, continueremo a difendere i valori cristiani, liberali, riformisti, noi siamo il Partito Popolare Europeo in ...

Per Antonio Tajani e per Forza Italia si avvicina l’ora della verità. Il tempo è limitato: ci si gioca tutto alle elezioni europee, il primo ... (lanotiziagiornale)

“Lavoro in comune per allargare la proposta popolare”. Risponde così ai giornalisti il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi a margine della ... (notizie)

L'imprenditore è stato a lungo attivo in, il partito fondato da Berlusconi, lavorando in Colombia per i Comites , gli organismi politici che rappresentano gli italiani all'estero. ...Preziosi Food, azienda che opera nel settore degli snack salati in, eroghera' un bonus anti - inflazione a tutti i collaboratori, incluso il personale ...di oltre venti unita' della...Tortona Solari è il quartiere che meglio riassume la storia industriale e post-industriale di Milano. Un libro accompagna alla scoperta di strade e memorie ...Per evitare la crisi interna di Forza Italia dopo il no al Mes, Antonio Tajani punta sul Superbonus e spera nelle elezioni europee.