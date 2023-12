Formia | tutto pronto per il Concerto di Natale del “Gran Duo Merveille”

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), 27 dicembre 2023 – Giovedì 28 dicembre alle ore 19.00 la chiesa di Santa Maria ad Martyres a Maranola, interessata ultimamente dal restauro del presepe in terracotta policroma, ospiterà ildidel “Duo” composto dalle sorelle musiciste e terziarie francescane, Daniela e Raffaella Sabatini. Le artiste si esibiranno nei più noti ed amati brani natalizi di varie epoche e stili, dalle Laudi medievali ai contemporanei. Autentico “unicum” nel panorama musicale internazionale per la sua versatilità artistica e per il suo amplissimo repertorio a 360° di oltre un millennio di musica incentrato anche sulla musica sacra e religiosa, il Duo nel cui nome sono riuniti i titoli di due celebri capolavori di Schubert e Paganini, è costituito dalle sorelle Sabatini, Daniela ...

