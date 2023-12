Fondi | viola il divieto e torna a casa a perseguitare la ex | 42enne incastrato da un video

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 dicembre 2023), 27 dicembre 2023 – Nel pomeriggio di Natale a, i carabinieri della locale Tenenza in collaborazione con il personale del dipendente N.O.R., Aliquota radiomobile, hanno tratto in arresto un soggetto classe 81, poiché avevato la misura dell’allontanamento d’urgenza dallafamiliare applicatagli la mattina stessa. Con una futile motivazione ilsi era presentato presso l’abitazione della ex convivente, cercando un contatto con la stessa e venendoripreso nella sua azione delittuosa. Allontanatosi subito dopo, è stato rintracciato presso lo scalo ferroviario dimentre cercava di far perdere le proprie tracce. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si ...