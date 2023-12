Focus ascolti Pomeriggio 5 | confronto Myrta Merlino-Barbara d' Urso 2023

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Nonostante abbia smentito il flop, glidiCinque non brillano particolarmente con la conduzione di. Di certo non è una sua colpa: la stessa situazione si è verificata cond'. Se dobbiamo dirla tutta, dati alla mano, l'ex volto di La7 sta facendo un po' meglio rispetto a Maria Carmela ma in valori assoluti e non in share. Il contenitore della rete ammiraglia del Biscione sembra aver raggiunto una stabilizzazione nei dati Auditel che oscillano intorno a livelli accettabili per la rete, ma non sono per niente brillanti. Una situazione, ripetiamo, simile a quando alla conduzione vi era la d'. La sedicesima puntata è partita il 4 settembre scorso con una media settimanale del 19.4% nella prima parte e del 17.6% nella ...