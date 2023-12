Firenze | incendio in un appartamento di via del Pellegrino Salvati due anziani

I vigili del fuoco diovest e di Calenzano sono intervenuti il pomeriggio del 24 dicembre intorno alle 15.45 in via Don Martini, tra Calenzano e Signa, per unscoppiato in un garage ...- Ogni anno durante il periodo natalizio la cronaca, purtroppo, porta in primo piano ... sovraccarico, corto circuito e. Le prese multiple chiamate comunemente "ciabatte" devono essere ...Firenze, 27 dicembre 2023 – Incendio alle prime luci dell’alba di oggi, 27 dicembre. Le fiamme sono divampate in un appartamento di via del Pellegrino a Firenze. Sul posto sono intervenuti, con due sq ...Stamani in via del Pellegrino a Firenze si è verificato l'incendio di un appartamento situato in un condominio composto da 3 piani fuori terra.