Firenze | donna accoltellata nel parcheggio dell’autogrill | è caccia all’aggressore

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) . I sospetti vanno verso l’ex marito della vittima Unadi 58 anni era partita nella mattinata di ieri, 26 dicembre, da Cerveteri (Roma) insieme alle figlie di 29 e 31 anni, per raggiungere Milano. Una breve sosta per il pranzo all’interno dell’area di servizio Bisanzio Est sull’A1 è bastata, un uomo ancora non identificato, per compiere il suo tragico gesto. Laera appena giunta all’auto e stava attendendo le due figlie per riprendere il viaggio, quando un uomo, a volto coperto, ha aperto lo sportello dell’auto e le ha inferto una coltellata alla gamba. Laha reagito uscendo dall’auto e iniziando a gridare. Le grida hanno messo in fuga l’aggressore, che è salito su un’auto parcheggiata poco distante ed è fuggito via facendo perdere le tracce. Nella concitazione del momento nessuno ha ...