Firenze | donna accoltellata in un’area di servizio sull’A1 da uomo incappucciato Ricercato l' ex marito che ha precedenti per lesioni

Unadi 58 anni è stata accoltellata in un'area di servizio sull'A1 nei pressi di. L'aggressore è un uomo incappucciato, che ha aperto lo sportello di una macchina parcheggiata e ha ...... nel tratto vicino a. Un uomo incappucciato ha aperto lo sportello di una macchina parcheggiata, ha accoltellato alla coscia unache era dentro e poi è scappato. Lain viaggio con ...La vittima, 58 anni, era ferma in un'area di servizio dell'Autosole. Era in vacanza a Cerveteri. Non è in pericolo di vita. Caccia all'aggressore ...C'è un gran silenzio, non si sentono più le grida di gioia dei bambini, è molto triste». Angelica Edna Calò Livne, 68 anni, nata a Roma, vive nel nord ...