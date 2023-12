Firenze | donna accoltellata in auto in un' area di servizio sull' A1 | si cerca l' ex marito

... trae Prato. La vittima dell'accoltellamento è un'insegnante residente a Segrate, in ... Laera partita in macchina in mattinata assieme alle due figlie. Le tre donne hanno deciso di fare ...Unadi 58 anni è stata accoltellata alle gambe da un incappucciato che è poi fuggito. Laera in auto ferma in un'area di servizio sull'autostrada A1 in provincia die stava attendendo che le sue due figlie tornassero in auto dopo una sosta all'autogrill. L'ex marito è il ...Il derby fiorentino della Serie A1 di pallavolo femminile è ancora della Savino Del Bene Volley, che nella serata di Santo Stefano batte 3-0 Il Bisonte Firenze e conquista per la ventunesima volta il ...L'ex marito è il primo sospettato. L'uomo che ha precedenti per lesioni in ambito familiare, ha fatto perdere le proprie tracce.