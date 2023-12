Firenze | Cecilia Del Re lascia il Pd e dà vita a una lista civica Con Calistri | Di Puccio e Piccioli

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Terremoto nel Pd fiorentino. L'ex assessora a Palazzo VecchioDel Re, a cui nel marzo scorso il sindaco Dario Nardella aveva rimosso le deleghe,il partito e annuncia di "dara unadi centrosinistra nella quale far confluire le forze vive della città L'articolo proviene daPost.

E venne il giorno della spaccatura dentro il Pd. Attesa, pronosticata, ma ora ufficiale.Del Re ha deciso: lascia il partito e lancia una sua lista civica in vista delle elezioni. ..."...... "democratica" composto da 3 consiglieri comunali: Leonardo Calistri, Stefano Di Puccio e Massimiliano Piccioli sostenitori delle scelte didel Re. Con loro 12 eletti di quartiere che ...Il Partito Democratico perde i pezzi. La discutibile decisione di boicottare le primarie per la scelta del candidato sindaco ha provocato un ...Nasce a Palazzo Vecchio un nuovo gruppo in consiglio comunale: si chiama Firenze Democratica e dentro ci sono tre consiglieri vicini all’ex assessore ...