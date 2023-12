Fipili | camion si ribalta con il carico di cippato nel Pisano Traffico bloccato

Unsi è ribaltato nella notte sulla Superstrada Firenze - Pisa - Livorno, invadendo anche la corsia opposta tra l'uscita Scandicci e il collegamento con l'autostrada del Sole. Ore difficili sulla ...Lunghe code in direzione Firenze. Non si esclude la chiusura anche in direzione marePontedera, 27 dicembre 2023 – Mattinata di forti disagi sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno (Fi-Pi-Li). Un camion, poco dopo le 8 di oggi, 27 dicembre, ha perso il carico.Una squadra dei Vigili del Fuoco sta intervenendo da stamattina, 27 dicembre 2023, al km 48 direzione mare sulla Fipili per un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion ...