Fiorentina | Pierozzi è in uscita | lo vogliono due club di Serie A

Il terzino della Fiorentina Niccolò Pierozzi ha parlato in una lunga intervista concessa a Fiorentina .it. Questi i passaggi salienti:... (calciomercato)

LIVE Cukaricki-Fiorentina - le formazioni ufficiali : gioca Pierozzi - riposa Nico Gonzalez

Torna in campo la Fiorentina e lo fa in trasferta in Serbia. Alle 18:45 i viola di Italiano fanno visita al Cukaricki per il match valido per... (calciomercato)