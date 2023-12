Fino al 30% di chance in più di concepire un figlio | ecco qual è la notte delle cicogne

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Secondo l'esperto l'allungamentogiornate e le festività determineranno un aumento dei concepimenti in tutta Italia con un picco, che interesserà la Sicilia e in particolare Messina

L'appuntamento è in programma nella zona antistante la Tribuna Tevere, a partire dalle ore 18:alle ore 20.00". Così la Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale....80 euro sulla tratta Livorno - Olbia - Livorno ed è valida per chi prenoterà da oggi al 10 gennaio 2024 per partenzealsettembre ...Bollino rosso in Emilia, con l'esclusione della provincia di Bologna, per la qualità dell’aria: sulla scorta delle proiezioni dell’Arpae relative allo sforamento dei valori limite giornalieri di Pm10, ...65- reu) – 83 A2 zone a prevalente destinazione produttiva (art.66 e 79- reu) – 30 A3 – ambiti selezionati e confermati (individuati con specifica numerazione nella tav. 1.2) attuabili attraverso ...