Fincantieri acquisisce la Remazel di Chiuduno | accordo concluso

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 dicembre 2023)S.p.A., nell’ambito del progetto di rafforzamento strategico nei settori della subacquea e del Marine Energy, hal’per l’acquisizione del 100% diEngineering da Advanced Technology Industrial Group. Si prevede che il closing dell’operazione, interamente finanziata con mezzi propri, avvenga entro il primo trimestre 2024 al verificarsi di determinate condizioni sospensive tipiche per operazioni di questa natura., con sede a, è una società di ingegneria, leader nella progettazione e fornitura di soluzioni dedicate ad applicazioni off-shore in acque profonde, sia per il settore oil-gas sia per quello eolico. Nel 2022 ha realizzato un fatturato di oltre 100 milioni di euro, impiegando oltre 160 ...