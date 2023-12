Filiera tecnologico-professionale | FLC CGIL | illegittimo convocare online i collegi dei docenti senza regolamento

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) "Ultimi giorni alla scadenza fissata dal ministero dell'Istruzione per le delibere indispensabili all'avvio delle sperimentazioni quadriennali della. La fretta anima il provvedimento, dall'iter parlamentare fino alla definizione dell'avviso inoltrato alle scuole a ridosso delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24: non è stata offerta nessuna possibilità di comunicazione trae famiglie e, nella fase della decisione delle scuole, manca il dibattito tra gli stessi insegnanti": lo scrive in una nota la FLC. L'articolo .

Per fornire ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica e professionale indicazioni operative per la predisposizione ... (orizzontescuola)

Il 22 luglio del 2022 la Camera dei Deputati in terza lettura ha approvato all’unanimità la legge di riforma degli ITS, ( Istituti tecnologici ... (ilfoglio)

Milano, 27 dicembre 2023 – Studiare negli istituti professionali e tecnici per 4 anni, invece di 5, acquisire il diploma di Istruzione e Formazione Professionale in 4 anni e acced ...Entro l'8 gennaio potranno essere presentate le manifestazioni di interesse per la costituzione delle filiere tecnologico-professionale. Le reti formate da una istituzione scolastica professionale o ...