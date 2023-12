Fidim | la cassaforte dei Rovati inciampa In fumo oltre 1 mln di investimenti

- Rovati, oltre un milione di euro in fumo Oltre un milione di euro in fumo. E' il frutto dell'investimento avviato nel 2021 dadei fratelli Luca e Lucio Rovati , già proprietari col defunto padre Luigi della nota azienda farmaceutica Rottapharm , nella innovation company milanese Notomia.- Rovati, oltre un milione di euro in fumo Oltre un milione di euro in fumo. E' il frutto dell'investimento avviato nel 2021 dadei fratelli Luca e Lucio Rovati , già proprietari col defunto padre Luigi della nota azienda farmaceutica Rottapharm , nella innovation company milanese Notomia.Si prevede che il closing dell’operazione, interamente finanziata con mezzi propri, avvenga entro il primo trimestre 2024 ...i proprietari dell'azienda farmaceutica Rottapharm sbagliano mira Fidim, la cassaforte dei fratelli Rovati inciampaIn fumo oltre un milione di euro ...