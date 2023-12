Ferretti compie 120 anni e guarda allo sviluppo negli Usa

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Dalmine. L’azienda, giunta alla quarta generazione della famiglia fondatrice, celebra i 120di storia. Fondata nel 1903 da Giuseppea Brescia, subito dopo la Prima Guerra Mondiale si sposta a Dalmine, dove tuttora ha sede, vicino a realtà industriali che si servono delle sue capacità di intervento per ciò che rirealizzazione di costruzioni civili, industriali, grandi infrastrutture ed opere pubbliche. Particolarmente significativo l’impegno della Divisione Rivestimenti Refrattari, che si occupa sia di montaggio dei rivestimenti per impianti nuovi, sia di manutenzioni. L’azienda attualmente conta su una forza lavoro media di circa 85 dipendenti, a cui si aggiungono collaboratori esterni per un totale di circa 120 addetti fissi. Durante i periodi in cui si svolgono interventi straordinari, ...

Al timone dell'azienda c'è Giovanni, coadiuvato dalla sorella Federica e dai figli Chiara e Francesco. 'Quando l'azienda è stata fondata da mio padre e mio zio - racconta Giovanni- ...Oggigli anni la stella del pop americano: Taylor Swift. E noi di MOW abbiamo deciso di ... Ecco come ha fatto di IlariaS tar si nasce o si diventa Taylor Swift sin da piccola aveva ...È stata dedicata all’onorevole Rocco Caccavari la Sala del Commiato del Tempio di Cremazione di Valera, nel giorno in cui l’onorevole e medico avrebbe compiuto 85 anni. La targa all’ingresso della ...«Si è vittima di stalking quando qualcuno ti segue per strada, ti sorveglia, ti telefona e messaggia in continuazione, compie molestie via Internet e sui social, attua intrusioni nella vita privata, ...