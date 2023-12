Ferisce la compagna con un coltello | arrestato 50enne

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, hanno tratto in arresto undi Altavilla Irpina, per maltrattamenti in famiglia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il provvedimento è scaturito a seguito dell’intervento dei militari della Sezione Radiomobile Carabinieri presso l’abitazione dell’, resosi responsabile, ancora una volta, di una lite con la sua, arrivando a malmenarla, minacciarla e ferirla con unda cucina. La tempestiva ed efficace azione dei militari dell’Arma ha scongiurato ulteriori conseguenze alla donna mentre l’uomo, vistosi bloccato, ha iniziato a scagliarsi contro i militari intervenuti. Al termine delle formalità di rito, l’è stato associato ...

Ha sparato alla compagna e poi si è tolto la vita. Un uomo ha aperto il fuoco in un’abitazione a San Giorgio su Legnano (Milano), ferendo in modo ... (ilfattoquotidiano)

