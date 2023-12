Ferguson | la Juve segue con attenzione lo scozzese

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Alfredo Pedullà nel suo editoriale di mercato su Sportitalia ha parlato dell’interesse dellaper LewisAlfredo Pedullà nel suo editoriale di mercato su Sportitalia ha parlato dell’interesse dellaper Lewis. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Lagli ha messo gli occhi addosso e saremmo inattendibili se dicessimo che non è da. Ovviamente è un discorso che oggi non ha motivo di esistere, ma che per la prossima estate potrebbe essere attuale. Sia che larestasse con Allegri al timone, ma anche nel caso in cui Thiago Motta dovesse sbarcare a Torino bianconera (non è una sciocchezza dire che sia uno tra i nomi maggiormente seguiti, tutto il resto è prematuro)».

