Fedez riappare sui social da solo | da Chiara solo un piccolo gesto per Vittoria

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Fotogallery -, feste in casa con i bimbi e la cucciola Paloma Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Rosa Perrotta in montagna con la famiglia Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Elisabetta Canalis ...

... con i loro abbracci sotto l'albero e i giochi con le bambole e poi la cucciola di golden retrivier Paloma, che come sempre è refrattaria ai comandi diil cui unico sistema per farsi seguire ...Nella tarda serata, quando probabilmente Babbo Natale aveva già bussato alla porta dei Ferragnez,si è ritrovato con Rondo da Sosa con il quale non solo si è scattato una foto, ma ha anche ...Il Natale 2023 ha portato con sé una sorpresa per i fan del famoso coppia italiana, Fedez e Chiara Ferragni. Fedez, dopo una pausa dai social media ...Nella notte della Vigilia di Natale, il noto cantante italiano Fedez è tornato su Instagram dopo giorni di assenza. Questa assenza sui social media era dovuta allo scandalo legato alla sponsorizzazion ...