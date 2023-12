Federica Pellegrini | le ultime ore di sofferenza prima del parto | piegata in bagno per i dolori «Ci siamo»

La gravidanza diè agli sgoccioli: la sportiva ha festeggiato a casa con il marito Matteo Giunta . Maglioni rossi per entrambi, So Allure (192 euro) per lei, MC2 Saint Barth per ...Da Marco Pantani ad Alberto Tomba, daa Valentino Rossi: ecco chi sono i grandi atleti azzurri che hanno fatto innamorare gli italiani JANNIK SINNER (TENNIS) Attualmente numero 4 ...Natale in famiglia per la campionessa di nuoto e Matteo Giunta, che si apprestano a diventare genitori. La loro bambina sta per venire alla luce, il parto è previsto per il 29 dicembre ...In queste ore Federica Pellegrini ha pubblicato gli scatti di famiglia del Natale, trascorso con il marito, il fratello della nuotatrice ed i suoi genitori. Per l'occasione hanno tutti mostrato un loo ...