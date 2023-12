FDI | Grazie a vigili del fuoco per lavoro incessante a Malagrotta

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) “In queste ore idelsi stanno adoperando con tutti i mezzi necessari per porre fine all’incendio del TMB didei giorni scorsi. A loro va il nostro ringraziamento per l’opera di spegnimento e raffreddamento delle aree coinvolte. Come sempre possiamo contare su un Corpo essenziale per la sicurezza dei territori e dei cittadini. Unche non si ferma mai.per la vostra dedizione e professionalità”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani ed il delegato deidele del Soccorso pubblico di Fdi Roma Massimiliano Metalli (Red/ Dire)

... da parte della Corte dei Conti, per quanto concerne la spesa pubblica regionale per la Cultura - il settore culturale stava inesorabilmente morendo e soloall'intervento del ministro ...... da parte della Corte dei Conti, per quanto concerne la spesa pubblica regionale per la Cultura - il settore culturale stava inesorabilmente morendo e soloall'intervento del ministro ...ROMA (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il Mes noi siamo sempre stati molto coerenti: eravamo favorevoli al Mes, che è un fondo che serve ad aiutare gli Stati in caso di crisi, avevamo delle riserve s ...La deputata salernitana ricorda anche gli investimenti in corso in diversi siti e parchi archeologici della provincia di Salerno. Il senatore Iannone: "In Campania, a causa dell'incapacità di De Luca, ...