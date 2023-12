“Fate casino” | dal 9 gennaio disponibile “Dare la vita” | il libro postumo di Michela Murgia | pamphlet sulla genitorialità

" ha detto Michela Murgia che sceglie questa via anche nel pamphlet Dare la vita (pp. 128, euro 15). A Vanity Fair aveva descritto così la sua. " Mi piace definirla ibrida, la mia famiglia.'. Esce postumo, il 9 gennaio per Rizzoli, Dare la vita di Michela Murgia , a cura di Alessandro Giammei , e 'raccoglie la sua eredità spirituale sui temi della maternità e della ...Scopri dove vedere Non fate infuriare l'elfo in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Non fate infuriare l'elfo in gratis con pubblicità, abbonamento, noleggio, ...Consegnato dalla scrittrice prima della morte avvenuta il 10 agosto scorso, «Dare la vita» ne raccoglie l’eredità spirituale sui temi della maternità e della gravidanza, dei legami e del sangue ...