FantaSanremo 2024 | ecco le quotazioni

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Alessandra Amoroso (Us, foto di Mattia Guolo) Se per la messa in onda del Festival di Sanremo, bisognerà aspettare il prossimo 6 febbraio, la gara parallela online sta già per cominciare. Si sono aperte oggi le iscrizioni al, il gioco basato sul Festival della canzone italiana. Nato nel 2020, ha raggiunto notorietà durante l’edizione 2022 della kermesse canora e da oggi gli appassionati del Festival potranno registrarsi e creare le proprie squadre fino a lunedì 5 febbraio alle 23.59. Dopo un lungo countdown, oggi si è aggiornato il sito delcon tanto di regolamento edei singoli artisti in gara. Come lo scorso anno sono presenti una serie di bonus (piazzamento in classifica, premi vinti, artista presentato da conduttore, gesti o outfit particolari) e di malus (Il ...