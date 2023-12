Fantasanremo 2024 | ecco il regolamento per il gioco del Festival

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) (Adnkronos) – Ilha il suo. Ilabbinato alche si svolge dal 6 al 10 febbraio, con migliaia di appassionati e concorrenti, dopo aver diffuso ieri le quotazioni dei cantanti oggi ha aperto le iscrizioni per la prossima edizione e ha chiarito regole e criteri per l’assegnazione dei punti. La base della competizione parallela aldiretto da Amadeus è la creazione di una squadra con 100 cantanti, compreso un capitano: per scegliere i 5 artisti, ognuno dei quali caratterizzato da una quotazione, si possono spendere in totale 100 Baudi. Ogni artista guadagnerà o perderà punti secondo i bonus e i malus previsti dalle regole base del, che potrebbero subire ...

Al via il Fantasanremo 2024 : ecco le quotazioni dei 30 cantanti in gara alla 74esima edizione del Festival al via il prossimo 6 febbraio, con le ... (metropolitanmagazine)

Alessandra Amoroso (Us, foto di Mattia Guolo) Se per la messa in onda del Festival di Sanremo 2024 , bisognerà aspettare il prossimo 6 febbraio, ... (davidemaggio)

Si sono aperte oggi le iscrizioni al, il gioco che accompagna il Festival della canzone italiana e che fa divertire scegliendo squadre di cantanti per sfidarsi in una gara nella gara. A disposizione per chi vuole ...Ritorna anche quest'anno il. Da oggi, mercoledì 27 dicembre, sono aperte le iscrizioni per cimentarsi a creare la migliore squadra a propensione Sanremese. Diverse le novità per l'edizione. Ogni squadra è ...Festival di Sanremo: per gli ex vincitori Mahmood, il Volo e Diodato quote proibitive, i bookmaker puntano su Geolier e Alessandra Amoroso.Ritorna anche quest'anno il FantaSanremo 2024. Da oggi, mercoledì 27 dicembre, sono aperte le iscrizioni per cimentarsi a creare la migliore squadra a propensione Sanremese.