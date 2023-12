Falegname Assemblatore

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 01/12/2023 SETTORE: AltroSEDE DI LAVORO: Perugia La filiale Adecco di Foligno ricerca unaddetto all’assemblaggio di mobili per azienda cliente specializzata nella realizzazione di prodotti su misura. Hai esperienza nella mansione e sei in cerca di nuove opportunità? Candidati all’annuncio. Stiamo cercando te! Responsabilità: – Esperienza comprovata nell’assemblaggio di mobili su misura;– Eccellente precisione e attenzione ai dettagli;– Buona manualità e capacità di utilizzare strumenti e macchinari specifici;– Capacità di lettura e interpretazione di disegni tecnici e piani di lavoro. Categoria Professionale: Professioni Artigiane Settore: INDUSTRIA MANIFATTURIERA Città: Spoleto (Perugia) Esperienza lavorativa:– 12 mesi Istruzione: Diploma / Accademia Competenze richieste: ...

Dall’idraulico all’autista, passando per il falegname, il geometra o il cameriere: sono oltre 170 le offerte di lavoro a Bergamo e Provincia. Per candidarsi basta contattare i centri per l’impiego.