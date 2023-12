Fabregas | «A Como ho trovato un progetto che va al di là del campo e delle vittorie»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) Cesc, collaboratore tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK del suocon il club lariano Cesc, collaboratore tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK del suocon il club lariano. PAROLE – «è stata una fantastica opportunità per me di finire la mia carriera da calciatore e iniziare quella da allenatore. Sono molto felice di aver scelto questo. È accaduto tutto un po’ più Velocemente di quanto mi aspettassi. Anche perché il mioiniziale era di giocare ancora due anni, poi però ne ho fatto solo uno. Così ho deciso di intraprendere un percorso che mi entusiasmasse come quello del diventare un allenatore. Una professione, questa, nel verso ...