F1 | Verstappen Avanti finchè riuscirò a dare sempre il 100%

(Di mercoledì 27 dicembre 2023) "Amo la competizione e vincere le gare, cercodi migliorarmi" ROMA - "Il mio approccio alle gare saràlo stesso, fino al giorno in cui dirò a me stesso che non posso farlo più. A quel punto mi fermerò". Intervistato da "The Race", Maxnon mette una scadenza alla sua carriera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.36 Peccato per la Ferrari che chiude in terza posizione della classifica costruttori : la Rossa non è ... (oasport)

Tutti i record della Red Bull nel 2023 Guarda anche Formula 1, il test con la Ferrari GT3 In F1 solo se al 100% Tra Max e la F1 la storia andràalmeno fino al 2028 compreso, anno in ...Al momento la scuderia di cui fa parte Maxsembra aver qualcosa in più, ma il pilota ... che quando si colpisce la chiave giusta e funziona si possono fare passimolto rapidi, e spero ...Disavventura abbastanza singolare per Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 infatti non ha potuto affittare una Mercedes AMG GT in Portogallo perché ritenuto troppo giovane. Per ...L'olandese della Red Bull ha svelato alcuni pensieri ed alcuni aneddoti sul 2023: decisivo uno stint a Baku, mentre per il futuro Max si vede in griglia solo fino a quando sarà capace di garantire il ...